Dopo l’autosospensione di Rocchi, un nuovo designatore arbitrale ha preso il suo posto, ma le discussioni sulla terza giornata di ritorno continuano. Nel corso delle analisi degli episodi, si è notato che le decisioni prese sembrano seguire gli stessi schemi di sempre. Le polemiche sono ancora vive, soprattutto in relazione alla partita tra Parma e Roma, e le valutazioni sulla gestione degli arbitri restano al centro del dibattito.

Il nuovo designatore commenta gli episodi della 36esima giornata: non si placano le polemiche su Parma-Roma C’è un nuovo designatore arbitrale dopo l’autosospensione di Rocchi, ma non sembra essere cambiato niente. Intervenuto nella trasmissione Oper Var, Dino Tommasi ha sostenuto che ci sono stati un po’ di interventi da Lissone, ma che sono serviti a correggere tutti gli errori degli arbitri in campo. Una tesi sostenibile scegliendo con cura gli episodi da mostrare. E infatti non sono stati mostrati i rigori negati alla Fiorentina contro il Genoa per il fallo di Amorim su Parisi e al Verona contro il Como per il tocco di mano e la successiva trattenuta di Diego Carlos su Edmundsson.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Open Var, Tommasi peggio di Rocchi: sparisce una vecchia puntata

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