Dino Tommasi è stato scelto dall'AIA per sostituire Rocchi come dirigente dell'Open Var. Dal 2023, ha ricoperto il ruolo di braccio destro di Rocchi all’interno della Commissione Arbitrale di Serie A e B, attività che lo ha portato a comparire anche sui media. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nel settore arbitrale italiano, dove ha accumulato esperienza e visibilità negli ultimi anni.

In un momento di crisi per il calcio italiano l'Associazione Italiana Arbitri ha scelto di ripartire da Dino Tommasi. Nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, Tommasi si appresta a festeggiare il suo cinquantesimo compleanno assumendo il ruolo di designatore arbitrale ad interim per le Serie A e B, con l'obiettivo di garantire stabilità dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi a causa dell’inchiesta arbitri. La sua è una storia di fedeltà al fischietto iniziata nel 1993, a soli 17 anni, e culminata con una solida carriera nelle serie professionistiche. Dopo la promozione alla Can (Commissione Arbitri Nazionale) C nel 2003 e la direzione di sfide delicate come la finale playoff Avellino-Foggia, il salto nei grandi avviene il 15 marzo 2008, quando debutta in Serie A nel pareggio per 2-2 tra Udinese e Lazio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Dino Tommasi, l'uomo dell'Open Var scelto dall'Aia per sostituire Rocchi

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