Chi è Dino Tommasi da volto di Open VAR a nuovo designatore in Serie A e B al posto di Rocchi

Dino Tommasi, conosciuto come volto di Open VAR, è stato nominato nuovo designatore in Serie A e B, sostituendo Rocchi, che si è auto sospeso e è attualmente sotto indagine per frode sportiva. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti nella gestione degli arbitri, con Tommasi che assume un ruolo di responsabilità nelle competizioni nazionali. La scelta è stata ufficializzata nelle ultime ore.