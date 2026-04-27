Chi è Dino Tommasi da volto di Open VAR a nuovo designatore in Serie A e B al posto di Rocchi
Dino Tommasi, conosciuto come volto di Open VAR, è stato nominato nuovo designatore in Serie A e B, sostituendo Rocchi, che si è auto sospeso e è attualmente sotto indagine per frode sportiva. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti nella gestione degli arbitri, con Tommasi che assume un ruolo di responsabilità nelle competizioni nazionali. La scelta è stata ufficializzata nelle ultime ore.
Al posto di Rocchi, indagato per frode sportivo e che si è auto sospeso, è stato scelto come designatore ad interim di Serie A e Serie B Dino Tommasi, ex arbitro noto anche per la sua partecipazione a Open VAR:.🔗 Leggi su Fanpage.it
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