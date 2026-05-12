Ooperazione ' Pac-man' tra Latina e Napoli 16 misure per esplosivi armi e droga

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione chiamata 'Pac-man' tra le province di Latina e Napoli. Sono state eseguite 16 misure cautelari riguardanti sospetti legati a esplosivi, armi e traffico di droga. L'azione ha coinvolto diverse squadre mobili e reparti specializzati provenienti da varie città, tra cui unità cinofile e il reparto volo. La dinamica dell'operazione si inserisce in un'indagine coordinata dalle autorità competenti.

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