Ooperazione ' Pac-man' tra Latina e Napoli 16 misure per esplosivi armi e droga
Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione chiamata 'Pac-man' tra le province di Latina e Napoli. Sono state eseguite 16 misure cautelari riguardanti sospetti legati a esplosivi, armi e traffico di droga. L'azione ha coinvolto diverse squadre mobili e reparti specializzati provenienti da varie città, tra cui unità cinofile e il reparto volo. La dinamica dell'operazione si inserisce in un'indagine coordinata dalle autorità competenti.
La Polizia di Stato di Latina, con il supporto delle Squadre Mobili di Roma, Napoli, Caserta, L’Aquila, Frosinone, Rieti, Viterbo, Isernia e Benevento, dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofile e del Reparto Volo, nelle prime ore del mattino ha eseguito 16 misure cautelari emesse dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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