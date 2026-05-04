Un oncologo ha annunciato che in Italia l'immunoterapia con nivolumab è ora coperta dal sistema sanitario pubblico per due diversi utilizzi nel trattamento del tumore uroteliale, il tipo più diffuso di cancro della vescica. La notizia riguarda l'ammissione del farmaco al rimborso, aprendo nuove possibilità di trattamento per i pazienti affetti da questa malattia. L'annuncio è stato diffuso nel corso di un evento dedicato alle novità in ambito oncologico.

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - "L'immunoterapia con nivolumab è oggi rimborsabile in Italia per due diversi ambiti del tumore uroteliale, il tipo più comune di tumore della vescica. Si tratta di una novità importante". Lo ha detto Fabio Calabrò, direttore dell'Oncologia medica 1 dell'Irccs Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, intervenuto all'incontro promosso oggi a Roma da Bristol Myers Squibb dedicato alle nuove frontiere dell'immuno-oncologia dopo che Aifa ha approvato, in diversi tumori solidi, la nuova formulazione sottocutanea di nivolumab e tre ulteriori indicazioni del farmaco immuno-oncologico. "Il primo ambito - ha speigato Calabrò - riguarda la fase successiva all'intervento chirurgico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oncologo Calabrò: "Con nivolumab nuove prospettive per cancro uroteliale"

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