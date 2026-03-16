Un rappresentante di AbbVie ha dichiarato che fin dalla fondazione dell’azienda nel 2013, l’oncologia è stata una delle aree principali di investimento. In occasione di un evento a Sorrento, ha spiegato che l’azienda si concentra sulla medicina di precisione come strategia chiave nel trattamento dei tumori. La discussione riguarda l’approccio dell’azienda nel settore oncologico e le sue priorità di sviluppo.

Sorrento, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Fin dalla nascita di AbbVie, nel 2013, l'oncologia è stata una delle aree in cui abbiamo investito di più. Il nostro percorso è iniziato nell'ematologia, dove nel tempo siamo diventati una delle realtà di riferimento, e negli ultimi anni abbiamo esteso il nostro impegno anche ai tumori solidi. Recentemente abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti con mirvetuximab, che ci ha consentito di entrare anche nel campo del tumore ovarico". Lo ha detto Fabrizio Greco, amministratore delegato di AbbVie Italia, in occasione dell'incontro scientifico 'FOLight - Discovering new frontiers in ovarian cancer', dedicato al tumore ovarico, in corso a Sorrento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Greco (AbbVie): "Oncologia strategica, puntiamo su medicina di precisione"

Articoli correlati

Leggi anche: Le sfide della medicina di precisione in oncologia, focus con la ricercatrice Gloria Ravegnini

Leggi anche: Neurologi: "Per tumori cerebrali la svolta della medicina di precisione"

Tutti gli aggiornamenti su Tumori Greco AbbVie Oncologia...

Tumori, Greco (AbbVie): Oncologia strategica, puntiamo su medicina di precisioneSorrento, 16 mar. (Adnkronos Salute) - Fin dalla nascita di AbbVie, nel 2013, l'oncologia è stata una delle aree in cui abbiamo investito di più. Il nostro percorso è iniziato nell'ematologia, dove ... iltempo.it

Tumori. Aiom: Istituire Fondo nazionale oncologia per garantire le cure a tuttiE' l'appello lanciato dall'Associazione italiana di oncologia medica mentre è in corso il 52° Congresso dell’American Society of Clinical Oncology. Occorre finanziare il Fondo con le accise sul ... quotidianosanita.it