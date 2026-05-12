Oncologia Berardi La medicina personalizzata è il filone di ricerca più promettente

L’oncologia si occupa di studiare, diagnosticare e trattare i tumori, utilizzando oggi diverse strategie terapeutiche. Tra queste ci sono l’immunoterapia, le terapie target e la personalizzazione delle cure, con un’attenzione crescente anche alla qualità di vita del paziente. Questi approcci rappresentano le principali direzioni di sviluppo nel settore, con un focus particolare sulla medicina personalizzata come campo di ricerca promettente.

ROMA (ITALPRESS) – Immunoterapia, terapie target, personalizzazione delle cure e attenzione alla qualità di vita del paziente sono gli elementi che caratterizzano oggi l’oncologia, la specialità medica che si occupa dello studio, della diagnosi e del trattamento dei tumori. Rispetto solo a pochi anni fa i progressi sono enormi e le prospettive incoraggianti: la ricerca continua a migliorare la possibilità di diagnosi precoce e di cura, trasformando in molti casi il cancro in una malattia cronica con la quale convivere; la sfida è rendere queste conquiste accessibili a tutti, riducendo le disuguaglianze e garantendo percorsi di cura sempre più equi, efficaci e centrati sulla persona.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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