In Italia, circa il 13% dei pazienti con diagnosi di cancro riceve attualmente terapie mirate, pari a circa 50mila casi ogni anno. Questo dato indica che una parte significativa di persone affette da tumore potrebbe beneficiare di trattamenti personalizzati. La percentuale si riferisce a una quota di pazienti che potrebbe essere sottoposta a questa opzione, secondo le stime disponibili.

La medicina personalizzata rappresenta un passo avanti in oncologia, a che punto siamo. Il 13% dei pazienti colpiti da cancro in Italia potrebbe essere sottoposto a una terapia mirata: si tratta di 50mila neoplasie all’anno. La medicina personalizzata – ormai una realtà anche in oncologia – è al centro del convegno internazionale Italian summit on precision medicine. L’evento romano vedrà la partecipazione di 150 tra ricercatori e clinici che si confronteranno su progressi, sfide e prospettive future. “La medicina personalizzata applicata al cancro è una conquista scientifica che ormai appartiene ai pazienti. Presenta dei grandi vantaggi che...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oncologia, medicina personalizzata opzione per 1 paziente su 8

All'Irst un convegno nazionale su ricerca traslazionale in oncologia e medicina di genereLe differenze biologiche e cliniche tra uomini e donne incidono in modo significativo in tutti gli ambiti di salute, in particolare sulla...

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