Ricerca al via il progetto Micro_care per la medicina personalizzata nelle malattie rare epigenetiche

Mercoledì 11 marzo si svolge il kick-off meeting del progetto MiCrO_Care presso la Sala Conferenze della Fondazione Ebris a Salerno. Il progetto si concentra sulla ricerca di nuove strategie terapeutiche per le cromatinopatie, malattie epigenetiche rare. La riunione, in programma dalle 15 alle 16.15, riunisce ricercatori e professionisti coinvolti nello studio. L'evento segna l'inizio delle attività di questa iniziativa di medicina personalizzata.

Appuntamento mercoledì 11 marzo, dalle ore 15 alle 16.15, presso la Sala Conferenze della Fondazione Ebris (Via Salvatore De Renzi, 50 – Salerno), il kick-off meeting del progetto MiCrOCare, progetto di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le cromatinopatie, un gruppo di oltre 100 malattie genetiche rare legate ad alterazioni del complesso DNA-proteine. MiCrOCare punta a definire un protocollo innovativo di medicina personalizzata mai applicato prima alle malattie rare epigenomiche, attraverso lo studio di modelli 3D di organoidi cerebrali e cardiaci derivati da cellule staminali dei pazienti e l’integrazione di analisi multiomiche e Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Malattie genetiche rare: 17 opere di Mansolillo esposte nelle vetrine dei negozi per sostenere la ricercaConfcommercio Foggia e Telethon invitano cittadini e appassionati d’arte a partecipare a questa iniziativa di valore, contribuendo a trasformare un...

Leggi anche: Un convegno su malattie rare e ricerca

Altri aggiornamenti su Ricerca al via il progetto Micro care...

Temi più discussi: Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati: l’Università di Pisa aderisce all’ottava edizione; Sociale, sabato 7 marzo al via il progetto Diamante Faces; Geografie d'Innesto: al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD; Saline di Tarquinia, al via il progetto di riqualificazione. Un passato da tutelare per il futuro.

Unframing Knowledge, il futuro della ricerca artistica: al via il convegno a NapoliAl via al Museo Archeologico di Napoli, nella giornata del 27 ottobre, il convegno UNFRAMING KNOWLEDGE, un momento di incontro e confronto sulla ricerca artistica al fine di creare una collaborazione ... exibart.com

Ambiente e Salute: al via un nuovo Progetto di ricercaun ambiente sano e il benessere ambientale sono la premessa indispensabile per la salute e il benessere dell’uomo. Deforestazione, cambiamenti climatici, riscaldamento globale, inquinamento ... quotidianosanita.it

Una nuova ricerca sui cinque Paesi più grandi dell'Ue dipinge il quadro politico di un continente in bilico #EuropeInMotion x.com

La Federico II è prima in Italia: l’Università di Napoli ottiene fondi per 117 nuovi ricercatori, più di qualsiasi altro ateneo italiano. Un investimento importante sui giovani e sulla ricerca - facebook.com facebook