L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato undici casi sospetti di hantavirus, di cui nove sono stati confermati. La maggior parte dei contagi si è verificata in una regione specifica, con persone che avevano avuto contatti con roditori o ambienti a rischio. L'OMS ha dichiarato che il rischio di diffusione a livello globale rimane basso. Finora, non sono stati segnalati decessi collegati a questi casi.

«La valutazione dell’ Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso »: lo ha detto il direttore generale, Tedros Adhanom, nel segnalare, all’indomani dell’evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Hondius colpita dal focolaio di hantavirus, che sono attualmente «11 i casi attivi, 9 dei quali positivi all’hantavirus». «Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio», ha detto Adhanom, in conferenza stampa con il premier spagnolo Pedro Sanchez al Palazzo della Moncloa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oms: "Undici casi di hantavirus sospetti, nove confermati. il rischio per la salute globale è basso"

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