L'Organizzazione mondiale della sanità ha riferito di otto casi sospetti di Hantavirus, con tre confermati da analisi di laboratorio, a bordo di una nave da crociera che si trova attualmente in navigazione. La nave, che ha attraccato alle Canarie, è al centro di questa situazione, mentre le autorità monitorano la diffusione e le condizioni dei passeggeri coinvolti. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali misure di prevenzione o intervento è stata comunicata.

Sono otto i sospetti casi di Hantavirus, di cui tre confermati tramite test di laboratorio, legati alla nave da crociera MV Hondius. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. ll presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha respinto, intervenendo alla radio Onda Cero, l’idea che la nave faccia scalo nelle isole e ha richiesto un “incontro urgente” con il premier della Spagna, Pedro Sánchez, in merito a una decisione che a suo avviso non rispetta “alcun criterio tecnico” né vi sono “informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie” ma la MV Hondius attraccherà sabato al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, nelle Canarie, ha comunicato la ministra della Salute spagnola, Monica García.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Oms: 8 casi sospetti e 3 confermati sulla nave. Attraccherà sabato alle Canarie

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"Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com