Omicidio Vassallo Procura contro proscioglimento Cagnazzo | Ha sviato le indagini

La Procura di Salerno ha presentato un ricorso contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco di Pollica. In un documento di 25 pagine, la Procura ripercorre le fasi principali dell'indagine, sostenendo che ci sarebbero elementi che dimostrano come Cagnazzo avrebbe sviato le indagini. La Direzione distrettuale antimafia mantiene la posizione di coinvolgimento del colonnello nel caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui