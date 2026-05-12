Omicidio Vassallo Procura contro proscioglimento Cagnazzo | Ha sviato le indagini
La Procura di Salerno ha presentato un ricorso contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco di Pollica. In un documento di 25 pagine, la Procura ripercorre le fasi principali dell'indagine, sostenendo che ci sarebbero elementi che dimostrano come Cagnazzo avrebbe sviato le indagini. La Direzione distrettuale antimafia mantiene la posizione di coinvolgimento del colonnello nel caso.
In 25 pagine la Procura di Salerno ripercorre le fasi salienti dell'inchiesta che, secondo la Direzione distrettuale antimafia, dimostrerebbero il coinvolgimento del colonnello Fabio Cagnazzo nell'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. La tesiUna ricostruzione su cui fa leva il ricorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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