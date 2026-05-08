Omicidio Vassallo colpo di scena | Procura ricorre contro il proscioglimento di Cagnazzo

Nella vicenda dell’omicidio del sindaco pescatore, avvenuto alcuni anni fa, si registra un nuovo sviluppo. La Procura di Salerno e la Procura generale hanno annunciato di aver presentato ricorso in appello contro il provvedimento di proscioglimento del colonnello coinvolto nelle indagini. La decisione arriva dopo che il colonnello era stato assolto in primo grado, suscitando reazioni nel corso delle ultime settimane.

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Salerno, 8 maggio 2026 - Colpo di scena nel caso dell’ omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo. Una nuova svolta sul caso giudiziario che si trascina dal 5 settembre 2010, quando il sindaco di Pollica fu ucciso ad Acciaroli a colpi di pistola. La Procura di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di appello - si legge in una nota a firma del procuratore generale facente funzione Elia Taddeo e del procuratore Raffaele Cantone - ha depositato nella giornata di ieri appello contro la sentenza del G.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di Cagnazzo Notizie correlate Leggi anche: **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo** Omicidio Vassallo, la Procura contro CagnazzoTempo di lettura: 2 minutiSvolta nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Quindicenne ucciso a Napoli, condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivale. Omicidio Vassallo, colpo di scena: Procura ricorre contro il proscioglimento di CagnazzoSvolta nel caso giudiziario che si trascina dal settembre 2010, quando il sindaco pescatore fu ucciso ad Acciaroli ... quotidiano.net **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo**Salerno , 8 mag. - (Adnkronos) - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro ... iltempo.it