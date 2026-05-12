Omicidio Sako e la necessità di riumanizzare sit in a Taranto | partecipanti anche dal Brindisino

A Taranto, questa mattina, si è svolto un sit-in per chiedere una maggiore attenzione sulla vicenda dell’omicidio di un uomo avvenuto nelle prime ore del giorno. L’episodio si sarebbe verificato poco prima dell’alba, quando la vittima, in bicicletta, stava andando al lavoro in piazza Fontana. Secondo quanto riportato, è stata circondata, inseguita e poi colpita a morte. Presenze anche da zone vicine, tra cui il Brindisino.

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