Tre persone sono state identificate come sospettate di aver preso parte a un omicidio, grazie all’analisi del DNA trovato su mozziconi di sigaretta raccolti sulla scena del crimine. Le tracce genetiche hanno permesso di collegarle direttamente ai reperti, portando all’arresto di alcuni. Tuttavia, resta ancora un individuo che non è stato ancora individuato e che potrebbe essere coinvolto nell’accaduto. La polizia continua le indagini per identificare anche lui.

? Domande chiave Come può un mozzicone di sigaretta incastrare i tre sospettati? Chi è il quarto uomo che sfugge ancora alla polizia? Perché l'incontro per la droga è degenerato in un omicidio? Come hanno reagito i fratelli Tunis durante l'interrogatorio di garanzia??? In Breve Daniel Campus e i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis hanno scelto il silenzio. L'omicidio del 23 aprile a Monserrato è legato a un tentativo di spaccio. La Procura cerca un quarto uomo tramite il confronto .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Mocci: il DNA sui mozziconi incastra i tre sospettati

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