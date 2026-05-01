Omicidio Mocci | la Procura punta a tre indagati con DNA e balistica

La Procura di Cagliari ha iscritto nel registro degli indagati tre persone in relazione all'omicidio Mocci. Le indagini si sono concentrate sull'analisi del DNA e dei reperti balistici trovati sulla scena del crimine. I nomi coinvolti sono stati resi noti, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli pubblici sulle accuse o sui ruoli specifici di ciascun individuo nel caso.

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