Monserrato tre arresti per l’omicidio Mocci | il piano sui social

A Monserrato sono stati arrestati tre individui collegati all’omicidio di Mocci. Le indagini hanno rivelato che sui social, in particolare Instagram e Telegram, sono state organizzate diverse conversazioni e piani. Inoltre, l’appuntamento è stato spostato più volte tra diverse località, creando confusione e rendendo più difficile l’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno analizzando i messaggi e gli spostamenti per chiarire i dettagli dell’operazione.

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? Domande chiave Come hanno usato Instagram e Telegram per tendere la trappola?. Perché l'appuntamento è stato spostato continuamente tra diverse località?. Chi ha gestito i contatti digitali per attirare la vittima?. Quali dettagli emergeranno sulle responsabilità dei tre arrestati a Uta?.? In Breve Tra 22 e 23 aprile i fratelli Tunis e Daniel Campus hanno pianificato il pacco.. L'inganno prevedeva lo scambio di 3 chili di hashish per 10.000 euro.. L'appuntamento è stato spostato da Serramanna a Quartu e infine a Monserrato.. I tre sospettati sono stati trasferiti nel carcere di Uta per decisione della GIP.. I Carabinieri hanno arrestato giovedì 7 maggio i tre responsabili dell’omicidio di Leonardo Mocci, avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 aprile a Monserrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monserrato, tre arresti per l’omicidio Mocci: il piano sui social ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Monserrato, analisi cyber sui cellulari per l’omicidio di Mocci? Cosa scoprirai Quali messaggi criptati nascondono i tre indagati nei loro smartphone? Come potrà il GPS rivelare chi ha impugnato l'arma? Quando... Trappola mortale a Monserrato: tre indagati per l’omicidio di Mocci? Cosa sapere Tre indagati per l'omicidio di Leonardo Mocci avvenuto a Monserrato il 22 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio Mocci, tre arresti per l'uccisione del giovane a Monserrato; Omicidio Mocci, svolta nelle indagini del dramma a Monserrato: tre arresti; Villacidro Leonardo Mocci ucciso con un colpo di pistola, svolta nell’inchiesta: ci sono tre arresti; Svolta nelle indagini sull’omicidio di un giovane a Monserrato: tre giovani arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari. – CronacaOnline. Omicidio Mocci, svolta nelle indagini del dramma a Monserrato: tre arrestiIn carcere tre giovani tra Quartu e Cagliari: sono accusati di omicidio aggravato e rapina per la morte del 23enne ucciso il 23 aprile ... cagliaripad.it Svolta nell’omicidio del giovane a Monserrato: tre arrestiUn agguato in piazza, nato – secondo gli investigatori – da una rapina legata all’acquisto di droga. A quasi due settimane dall’omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villacidro ucciso nella notte ... linkoristano.it Omicidio Mocci a Monserrato: è caccia al quarto uomo x.com