Omicidio in via Padova a Milano | arrestato in Colombia dopo 12 anni di latitanza

Dopo dodici anni di latitanza, un uomo di 30 anni è stato arrestato in Colombia. Era ricercato a livello internazionale per l'omicidio di un diciannovenne avvenuto nel febbraio 2010 in via Padova, a Milano. L’individuazione e l’arresto sono stati confermati dalle autorità colombiane, che hanno collaborato con le forze italiane per portare a termine l’operazione. L’uomo è stato estradato e trasferito in Italia per essere sottoposto a processo.

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