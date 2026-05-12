Omicidio in via Padova a Milano | arrestato in Colombia dopo 12 anni di latitanza
Dopo dodici anni di latitanza, un uomo di 30 anni è stato arrestato in Colombia. Era ricercato a livello internazionale per l'omicidio di un diciannovenne avvenuto nel febbraio 2010 in via Padova, a Milano. L’individuazione e l’arresto sono stati confermati dalle autorità colombiane, che hanno collaborato con le forze italiane per portare a termine l’operazione. L’uomo è stato estradato e trasferito in Italia per essere sottoposto a processo.
Si chiude dopo dodici anni la fuga di Julio Alberto Aquino Aquino, il trentaseienne dominicano ricercato a livello internazionale per l'omicidio di El Sayed Abdou Ahmed Mamdouh Abdel Aziz, il diciannovenne egiziano ucciso a coltellate nel febbraio 2010 a Milano. L'uomo è stato catturato all'alba.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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