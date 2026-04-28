Condannato per violenza sessuale su minore arrestato dopo due anni di latitanza

Dopo due anni di latitanza, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli un uomo condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore. La fuga era iniziata nel 2024, quando era diventato irreperibile. L’arresto è avvenuto ad Agropoli, dove l’uomo è stato trovato e tratto in custodia.

Era irreperibile dal 2024 dopo una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, ma è stato rintracciato e arrestato ad Agropoli dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli.In manette Giuseppe Pignalosa, già condannato a 6 anni e 6 mesi per un episodio avvenuto nel 2012. L’uomo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Violenza sessuale su minore 6 anni fa, 49enne arrestato dopo la condanna Leggi anche: Fiumicino, condannato per violenza sessuale viene arrestato dopo due anni di fuga Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blog | Manolo Portanova in campo dopo la condanna: per quanto il calcio potrà ignorare la violenza?; Valdostano condannato in appello a 5 anni per violenza sessuale; Trento, molestò la dipendente appena maggiorenne: condannato per violenza sessuale dodici anni dopo; Violenza sessuale su due ragazzine, condanna definitiva per un catechista. Agropoli, 71enne arrestato per violenza sessuale su minore: era irreperibile dal 2024Oggi, 28 aprile, è stato arrestato, ad Agropoli, Pignalosa Giuseppe. L’uomo, irreperibile dal 2024, era stato condannato per il delitto di violenza sessuale su minore alla pena di ... ilmattino.it Manolo Portanova condannato per violenza sessuale, centri antiviolenza contro la Reggiana: Muro di gommaManolo Portanova condannato per violenza sessuale di gruppo: accusa dei centri antiviolenza contro la Reggiana per la mancata sospensione ... virgilio.it Mafia a Trapani e Custonaci, pene più pesanti in Appello. Condannato ex vice sindaco #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Sassari, 52enne condannato per gravi minacce contro la ex moglie x.com