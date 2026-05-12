Dopo dodici anni di latitanza, un uomo ricercato in Italia è stato arrestato in Colombia grazie alla collaborazione tra le forze di polizia internazionali. L’arresto è avvenuto con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e degli uffici Interpol di Bogotà e Santo Domingo. La vicenda ha coinvolto anche un episodio di omicidio e scontri avvenuti in via Padova, che hanno portato alla ricerca dell’individuo.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con la Polizia Nazionale Colombiana e gli uffici Interpol di Bogotà e Santo Domingo, hanno arrestato in Colombia Aquino Julio Alberto, 36enne dominicano ricercato in Italia dal dicembre 2014. L’ordine di cattura. L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Milano per scontare una pena definitiva di 10 anni e 4 mesi per omicidio in concorso, rissa, porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso e lesioni personali aggravate in concorso. La violenza. I fatti erano accaduti a Milano nel febbraio 2010 ed erano culminati con la morte del giovane egiziano El Sayed Abdou Ahmed Mamdouh Abdel Aziz.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio e scontri in via Padova, l’assassino arrestato in Colombia dopo 12 anni di latitanza

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