Un uomo di 45 anni, marocchino, è stato arrestato dopo quasi dieci anni di latitanza. L’arresto è avvenuto in relazione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa in passato, mentre l’individuo era rientrato tra i sospettati di aver commesso otto rapine a Prato tra il giugno 2015 e il febbraio 2016. L’arresto rappresenta la conclusione di un lungo periodo di ricerche e attese.

Prato, 23 aprile 2026 – È stato arrestato quasi 10 anni dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che lo colpiva il latitante marocchino Afit Tfah, oggi 45 anni, cui vengono attribuite otto rapine compiute a Prato tra il giugno 2015 e il febbraio 2016. Lo hanno individuato i carabinieri in viale Vittorio Veneto, zona che negli ultimi tempi viene vigilata in modo particolare dalle forze dell'ordine. Mostrava un laccio al collo con delle forbici appese e quando ha visto una pattuglia ha dato segni di nervoso. I carabinieri gli hanno chiesto i documenti ma si è qualificato con le false generalità di Afid Touffhi. Poiché c'era un vecchio fotosegnalamento, è stato scoperto e lo hanno portato in carcere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’autore di otto rapine arrestato dopo 10 anni di latitanza

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