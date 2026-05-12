Omicidio di Garlasco | le piste alternative
Da oltre sedici anni, il caso dell’omicidio di una giovane donna nel piccolo paese della provincia di Pavia continua a essere oggetto di indagini e approfondimenti. Dal giorno dell’evento, avvenuto il 13 agosto 2007, le forze dell’ordine hanno analizzato diverse ipotesi, senza che una soluzione definitiva sia ancora stata trovata. Oltre alle piste principali, sono emerse anche strade alternative che hanno coinvolto vari soggetti e circostanze.
Da quel 13 agosto 2007 in cui il paese in provincia di Pavia viene sconvolto dall'omicidio di Chiara Poggi, sono state molte le piste seguite dagli investigatori per scoprire l'assassino. E solo ora, proprio dal nuovo filone d'inchiesta, spunta l'ennesima indagine archiviata: è del 2013, contro ignoti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA
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Per chi volesse, ecco il mio intervento in diretta il giorno 11 maggio, ospite di @NicolaPorro a @QRepubblica su #Rete4, sul caso #Garlasco e l'omicidio di #ChiaraPoggi, con le indagini a carico di #Sempio e la possibile revisione per #Stasi. #giustizia #diritto x.com
La nuova inchiesta della Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, e che vuole riscrivere la storia del delitto di Garlasco, è ormai un tutti contro tutti, tra accuse agli inquirenti della prima inchiesta, allusioni su facebook
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