Omicidio di Garlasco | le piste alternative

Da oltre sedici anni, il caso dell’omicidio di una giovane donna nel piccolo paese della provincia di Pavia continua a essere oggetto di indagini e approfondimenti. Dal giorno dell’evento, avvenuto il 13 agosto 2007, le forze dell’ordine hanno analizzato diverse ipotesi, senza che una soluzione definitiva sia ancora stata trovata. Oltre alle piste principali, sono emerse anche strade alternative che hanno coinvolto vari soggetti e circostanze.

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