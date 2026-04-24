L’omicidio di Chiara Poggi i file audio misteriosi e il giallo delle piste alternative La sconfessione di Bruzzone | Conversazioni farneticanti

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini sono state riaperte, coinvolgendo ora anche la Procura Generale di Milano. Al centro dell’attenzione ci sono file audio misteriosi e piste alternative che vengono analizzate nel dettaglio. Nel frattempo, un investigatore noto ha smentito alcune dichiarazioni precedenti, definendole “farneticanti”. La vicenda continua a suscitare interesse, con nuove verifiche e approfondimenti in corso tra le autorità.

Garlasco (Pavia), 24 aprile 2026 – Un filo doppio, tra la Procura di Pavia e la Procura Generale di Milano, che passa da Garlasco, per la riaperta inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007. Due binari, non è al momento dato sapere se paralleli o se si stiano incrociando. Gli “audio misteriosi”, di cui in televisione si dibatte da diverse settimane, ieri “sono stati formalmente depositati all’attenzione della Procura Generale di Milano”, come reso noto dallo Studio legale Gasperini Fabrizi di Roma. E proprio nell’ufficio milanese della procuratrice generale Francesca Nanni sarebbe atteso per oggi un incontro, chiesto dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’omicidio di Chiara Poggi, i file audio misteriosi e il giallo delle piste alternative. La sconfessione di Bruzzone: “Conversazioni farneticanti” GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA Notizie correlate Leggi anche: Il delitto di Garlasco è stato una spedizione punitiva? Roberta Bruzzone rivela a Quarto Grado di avere dei file audio che potrebbero riscrivere l’omicidio di Chiara Poggi Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante» – Il videoLa criminologa Roberta Bruzzone, durante la trasmissione Quarto Grado, ha rivelato di essere in possesso di alcuni audio contenenti una ricostruzione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il movente; Garlasco in Tv, nel pc di Chiara Poggi anche indizi sul movente: Una nuova pista. Cosa emerge dalla relazione; Caso Garlasco, a Mattino 5 l'avvocato di Sempio su linea difensiva. L’omicidio di Chiara Poggi, i file audio misteriosi e il giallo delle piste alternative. La sconfessione di Bruzzone: Conversazioni farneticantiNei file persone ignote forniscono una ricostruzione dell’omicidio diversa da quella che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Oggi possibile un confronto fra pm in vista della chiusura della nuo ... ilgiorno.it Garlasco, così Stasi e Sempio sarebbero esclusi. Il killer non conosceva Chiara così bene: nuova pistaContinuano le indagini sul delitto di Garlasco, un caso giudiziario sempre più intricato ed enigmatico. A distanza di quasi 19 anni dalla morte di Chiara Poggi non c’è ancora nessuna certezza sul kill ... affaritaliani.it Caso Garlasco, depositati audio a Milano su presunti depistaggi investigativi L’esposto è stato presentato in Procura Generale con diversi file sonori citati da Roberta Bruzzone sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi https://www.ildubbio.news/news/giustizia/50 - facebook.com facebook