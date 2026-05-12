Un uomo è stato colpito da colpi di arma da fuoco in strada nella zona Ponticelli di Napoli. È stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Secondo quanto riferito, si trovava a bordo di un furgone al momento dell'agguato e aveva alcuni piccoli oggetti con sé. Le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell'episodio.

Un uomo sui 50 anni è stato ucciso dopo un agguato in strada nel quartiere Ponticelli a Napoli. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima è Antonio Musella, aveva piccoli precedenti di polizia ma non per associazione mafiosa. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era a bordo di un furgone. L’omicidio di Antonio Musella Poco dopo la mezzanotte, gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli sono intervenuti insieme al personale del 118 in via Cupa Vicinale Pepe, nella zona del lotto 6. Sul posto è stato ritrovato gravemente ferito da diversi colpi d’arma da fuoco il 50enne Antonio Musella. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno gli avrebbe sparato mentre era a bordo di un furgone.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Antonio Musella in zona Ponticelli a Napoli, morto in ospedale dopo l'agguato in strada

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