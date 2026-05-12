Agguato Ponticelli con omicidio crivellato di proiettili ' o muccuso' Antonio Musella

Nella zona di Ponticelli, un uomo è stato colpito da numerosi proiettili mentre era alla guida della sua auto. L’agguato è avvenuto all’altezza di via Luca Pepe, dove la vittima è stata raggiunta da diversi colpi. La persona uccisa era conosciuta con il soprannome di 'o muccuso'. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le prime indagini.

Lo hanno agganciato mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe lo hanno crivellato di pallottole. È morto così Antonio Musella, conosciuto nel quartiere come o' muccuso, il moccioso.I sicari, che hanno agito tra le case del lotto 6, conteso tra i clan De Luca.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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