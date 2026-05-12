Omicidio del muccuso Musella | ipotesi vendetta trasversale per la parentela con le pazzignane

La polizia sta indagando sull’omicidio di un uomo di 51 anni avvenuto nel quartiere Ponticelli. La vittima è stata raggiunta da almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava a bordo del suo furgone. Al momento, tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sono anche una vendetta trasversale legata alle sue parenti, conosciute come le “pazzignane”. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere elementi e chiarire i motivi dell’agguato.

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Non si esclude neppure la vendetta trasversale tra le ipotesi che al momento gli investigatori tengono in piedi nelle indagini sull'omicidio del 51enne Antonio Musella, inseguito e ucciso con almeno cinque colpi di pistola stanotte, mentre era a bordo del suo furgone nel quartiere Ponticelli di.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Agguato con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio MusellaLo hanno agganciato mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe lo hanno crivellato di pallottole. Agguato Ponticelli con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio MusellaLo hanno agganciato mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe lo hanno crivellato di pallottole. Argomenti più discussi: Agguato con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio Musella; Napoli: omicidio nella notte a Ponticelli, ucciso cinquantenne; Napoli – Agguato a Ponticelli, ucciso Antonio Musella detto ’o muccuso: si indaga sullo scontro tra clan; Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli. Agguato con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio Musella ift.tt/rtxdcDU x.com Agguato nella notte a Ponticelli: ucciso Antonio Musella ‘o muccusoNapoli – La periferia est di Napoli torna al centro delle cronache cittadine. A poco più di un mese dalla tragica scomparsa del ventenne Fabio Ascione – ... cronachedellacampania.it