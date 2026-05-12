Agguato con omicidio crivellato di proiettili ' o muccuso' Antonio Musella

Un uomo è stato ucciso in un agguato mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto riferito, è stato avvicinato e colpito con diversi colpi di arma da fuoco all’altezza di via Luca Pepe. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno esaminando le testimonianze e le prove raccolte sulla scena del delitto.

Lo hanno agganciato mentre era alla guida della sua auto e all'altezza di via Luca Pepe lo hanno crivellato di pallottole. È morto così Antonio Musella, conosciuto nel quartiere come o' muccuso, il moccioso.I sicari, che hanno agito tra le case del lotto 6, conteso tra i clan De Luca.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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