Nella vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi, l’indagato Andrea Sempio ha deciso di non rispondere alle domande dei magistrati durante la convocazione in procura. La sua deposizione era prevista per domani, 6 maggio 2026, a Pavia. Nel frattempo, oggi sono state ascoltate dai carabinieri due persone, Paola e Stefania Cappa, coinvolte nelle indagini. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le attività investigative.

PAVIA – Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani, 6 maggio 2026, in Procura a Pavia per essere interrogato, “si avvarrà della facoltà di non rispondere”. Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Ascoltate, intanto, oggi 5 maggio 2026, sono state ascoltate le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Tra i temi esplorati nei colloqui con le gemelle c’è stato anche quello, cruciale nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. E’ quanto viene riferito da fonti legali dalle quali si apprende che invece non sarebbe stato trattatol’argomento del movente attribuito all’indagato, cioè quello ipotizzato nel capo d’imputazione delle avances sessuali respinte dalla vittima.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio non risponderà ai pm. Ascoltate oggi dai carabinieri Paola e Stefania Cappa

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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