Omicidio Chiara Poggi Garlasco | Andrea Sempio a Roma per perizia psicologica e incontro con i difensori
Andrea Sempio è arrivato questa mattina a Roma in treno per sottoporsi a una perizia psicologica nell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Contestualmente, ha incontrato i suoi difensori per discutere delle modalità dell’intervento e delle procedure da seguire. La visita si inserisce nel procedimento giudiziario che riguarda il caso, ancora oggetto di attenzione da parte delle autorità.
Sempio è andato al laboratorio “Genomica” di via Arduino 38, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it
Garlasco, l'arrivo di Sempio nel laboratorio romano: «Andrea è rassegnato»
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