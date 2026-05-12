Andrea Sempio è arrivato questa mattina a Roma in treno per sottoporsi a una perizia psicologica nell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Contestualmente, ha incontrato i suoi difensori per discutere delle modalità dell’intervento e delle procedure da seguire. La visita si inserisce nel procedimento giudiziario che riguarda il caso, ancora oggetto di attenzione da parte delle autorità.

Sempio è andato al laboratorio “Genomica” di via Arduino 38, dove si svolgeranno gli accertamenti tecnici e le attività peritali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Andrea Sempio a Roma per perizia psicologica e incontro con i difensori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, l'arrivo di Sempio nel laboratorio romano: «Andrea è rassegnato»

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa PoggiAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica.

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologicaAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica.

Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Caso Garlasco, quando la cronaca diventa spettacolo; Garlasco, due finestre temporali per l’omicidio di Chiara Poggi che includono Sempio ma non escludono Stasi.

#Garlasco ?? Spunta un’altra indagine rimasta nell’ombra per 13 anni. ?? Secondo quanto emerge dagli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, la Procura di Pavia aveva aperto già nel 2013 un fascicolo contro ignoti sul caso dell’omicidio di #ChiaraPoggi. ? x.com

'Due fasce orarie per omicidio Chiara Poggi a partire dalle 9.12' reddit

Garlasco, la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi in 3D con l’avatar di Andrea Sempio sulla scena del crimineIl video agli atti è frutto di una consulenza chiesta dalla Procura di Pavia che indaga sull'amico del fratello della vittima ... ilfattoquotidiano.it