garlasco andrea sempio a roma per una perizia psicologica

Lunedì, un uomo legato al caso giudiziario di Garlasco si è recato a Roma per una perizia psicologica. La difesa ha incaricato una psicoterapeuta-criminologa di effettuare l'esame nel capoluogo. La visita si svolgerà nelle prossime ore e sarà parte del procedimento legale in corso. La persona interessata arriverà nella capitale per sottoporsi all'analisi richiesta dal tribunale.

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dalla stazione di Milano Rogoredo, da dove è partito con il treno Italo delle 9.15, si è diretto a Roma Termini, dove è sceso con due zaini e un trolley, che fanno ipotizzare un soggiorno non breve, come racconta Il Messaggero. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto di conferire l’incarico a una psicoterapeuta-criminologa di redigere "una consulenza personologica", iniziata lunedì: ci vorranno giorni, spiega il quotidiano, prima di avere un profilo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica, il video

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