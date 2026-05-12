A Taranto, cinque ragazzi sono stati fermati in relazione a un omicidio avvenuto nella città vecchia. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 15 anni, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 16, avrebbe inferto i colpi fatali durante un'aggressione avvenuta all’alba di sabato 9 maggio. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni, che compirà 16 anni tra pochi giorni, a colpire mortalmente Bakari Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in Piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Taranto, fermati cinque ragazzi: un"15enne avrebbe sferrato i colpi mortali

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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