Omicidio a Napoli Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli mentre era in auto
Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, in via Cupa Vicinale Pepe, mentre si trovava in auto a Ponticelli. La vittima è Antonio Musella. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivi dell'agguato. Le indagini sono in corso.
L'uomo è rimasto vittima di una sparatoria in via Cupa Vicinale Pepe. La vittima è Antonio Musella.🔗 Leggi su Fanpage.it
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