Omicidio a Napoli Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli mentre era in auto

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, in via Cupa Vicinale Pepe, mentre si trovava in auto a Ponticelli. La vittima è Antonio Musella. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivi dell'agguato. Le indagini sono in corso.

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