Napoli agguato a Ponticelli Ucciso 20enne a colpi di pistola

A Napoli, un giovane di 20 anni è stato ucciso durante un agguato avvenuto a Ponticelli poco prima dell'alba. L'omicidio è stato perpetrato con colpi di pistola e si ipotizza una connessione con attività criminali legate alla malavita. La vittima, incensurata, non aveva precedenti penali. Le forze dell'ordine stanno indagando per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Si segue la pista della malavita per un omicidio a Napoli. Un 20enne incensurato è stato ucciso poco prima dell’alba in un agguato dalle modalità camorristiche. Servizio di Luigi Ferraiuolo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Agguato a Ponticelli, 20enne ucciso a colpi di pistola davanti a un barIl giovane è stato raggiunto da alcuni colpi esplosi da uno scooter in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, alle 5. Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola Temi più discussi: Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Agguato nella zona orientale di Napoli: ucciso un ragazzo incensurato di 20 anni; Omicidio a Napoli, ucciso Fabio Ascione, 20 anni. L'agguato a Ponticelli, colpito da killer in scooter. Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliI killer sono giunti a bordo di uno scooter e hanno esploso alcuni colpi contro il giovane. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo ... quotidiano.net Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensuratoUn agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città. All’alba di oggi è ... laprimapagina.it Liratv. . Fonderie Pisano, la vertenza affrontata in Regione Campania "A Napoli la riunione nella sede dell'assessorato al lavoro" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #angelicaSaggese #cgilCampania #claudiaPecoraro #crisiIndustri - facebook.com facebook L'allarme di Napoli è chiaro a tutti: giocare per non prendere non basta più x.com