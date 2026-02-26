Scuole più sicure in provincia di Arezzo | riunito in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Questa mattina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale presso la Prefettura di Arezzo, incentrata sulla sicurezza delle scuole nella provincia. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine, che hanno discusso delle misure da adottare per migliorare la sicurezza negli ambienti scolastici. La riunione si è conclusa con l’obiettivo di definire azioni concrete da mettere in atto.

In Prefettura confronto tra istituzioni e forze dell'ordine per rafforzare prevenzione e coordinamento contro bullismo, violenza e spaccio nelle scuole All'incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dell'Azienda USL Toscana Sud Est, della Provincia e dei Comuni con i rispettivi Servizi Sociali, oltre alla Consulta Provinciale degli Studenti. Obiettivo della riunione è stato quello di recepire a livello locale le indicazioni contenute nella Direttiva e definirne modalità di attuazione coerenti con le specificità del territorio provinciale.

