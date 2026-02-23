Arzano | una pietra di cocaina nell’auto Carabinieri arrestano 25enne

Durante un controllo notturno ad Arzano, i carabinieri fermano un'auto e trovano 90 grammi di cocaina nascosti nel veicolo. La presenza di sostanza stupefacente porta all’arresto di un 25enne, che non aveva documenti regolari. La droga, nascosta tra gli oggetti personali, viene sequestrata. La scena si svolge lungo via Napoli, vicino a un’area frequentata da giovani. L’uomo viene portato in caserma, mentre proseguono le indagini sulla rete di spaccio.

Controllo notturno ad Arzano: arrestato 25enne trovato con oltre 90 grammi di cocaina in auto.. E’ notte ad Arzano quando la gazzella della Sezione Radiomobile di Casoria percorre via Napoli. Davanti a loro una macchina con a bordo un uomo. Lo fermano, il suo atteggiamento li insospettisce. Si tratta di Giuseppe Bussola, 25enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo nel vano porta oggetti i carabinieri trovano due buste trasparenti. Nella prima una pietra di cocaina da 90 grammi pronta per essere tagliata, nell’altra 6 grammi di cocaina già dosata. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e portato in carcere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

