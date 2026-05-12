Domani apre una mostra dedicata a Jannis Kounellis, artista noto per aver contribuito allo sviluppo dell’Arte Povera. La Galleria di 10·Corso·Como, in collaborazione con la Galleria Fumagalli, presenta una selezione delle sue opere. L’esposizione rende omaggio alla figura di Kounellis e si svolge negli spazi della galleria. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo limitato.

La Galleria di 10·Corso·Como rende omaggio al maestro dell’Arte Povera Jannis Kounellis in collaborazione con la Galleria Fumagalli, con una mostra che apre domani. C’è un’unica grande installazione, realizzata dall’artista greco nel 2009, composta da settanta cappotti neri disposti come macchie e tracce del passato, un dispositivo potente di introspezione. In un presente segnato da profondi sconvolgimenti politici e sociali, in cui tornano al centro del dibattito mondiale le migrazioni, gli spostamenti e la condizione dell’essere umano in transito, l’opera si impone come un invito ad arrestare il passo e guardare oltre la superficie....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio in mostra a Jannis Kounellis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Galleria Accademia Contemporanea

Notizie correlate

Leggi anche: La mostra Omaggio a Wharol e alla pop art

Leggi anche: "Cenere e crisalide", in mostra l'omaggio all'universo artistico di Carla Poggi

Argomenti più discussi: Omaggio in mostra a Jannis Kounellis; Milano: Jannis Kounellis. Untitled, la mostra omaggio al maestro dell’Arte Povera alla Galleria 10 Corso Como; Jannis Kounellis alla Galleria 10 Corso Como con Untitled, settanta cappotti neri tra memoria, migrazioni e teatro; Biella: La FIERA del DISCO, espositori da tutta Italia per un’ampia offerta di vinili e CD a Gli Orsi.

Claudia Migliore (@claclamig) / Posts / X x.com

Milano: mostra ‘La classicità di Jannis Kounellis e il pop di Andy Warhol’Fino al 29 maggio la Galleria Fumagalli di Milano ospita l'esposizione 'Kounellis | Warhol. La messa in scena della tragedia umana: la classicità di Jannis Kounellis e il pop di Andy Warhol'. Ben lont ... ticinonotizie.it