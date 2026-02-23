Cenere e crisalide in mostra l' omaggio all' universo artistico di Carla Poggi

Cenere e crisalide rappresentano il tema centrale di una mostra dedicata all'arte di Carla Poggi, inaugurata sabato 28 febbraio alla galleria “A casa di Paola” di Forlimpopoli. La retrospettiva mette in luce le sue opere più significative, evidenziando il percorso di rinascita femminile attraverso le sue creazioni. La mostra raccoglie dipinti e sculture che esplorano la trasformazione e la forza interiore. La galleria si prepara ad accogliere visitatori interessati a scoprire il suo universo artistico.

Sabato 28 febbraio, alle 16.30, inaugurerà alla galleria “A casa di Paola” di Forlimpopoli, una retrospettiva su Carla Poggi dal titolo “Cenere e crisalide: il femminino che rinasce - Opere di Carla Poggi”. “Nel percorso estetico di Carla Poggi – ha scritto di lei Rosanna Ricci - gli ambienti domestici, i letti disfatti, le figure immerse in un silenzio assorto diventano vibrazioni interiori. La vera protagonista è la luce, ma la luce è parola e poesia. Il tonalismo sobrio e misurato si stempera in composizioni avvolte nel silenzio in cui i confini si dilatano. Il colore-luce traduce un’abilità esecutiva attraverso cui la pittrice presenta le immagini della realtà e, nel contempo, i fantasmi della sua mente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

