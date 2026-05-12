Mercoledì 13 maggio 2026 alle 18:30 si terrà il match tra Olympiakos e Panathinaikos, due delle principali squadre della SuperLeague greca. La stagione ha già visto l’AEK Atene conquistare il titolo, mentre resta da definire chi occuperà il secondo posto. L’Olympiakos, allenato da Mendilibar, sfiderà il Panathinaikos, guidato da Benitez, in una partita che potrebbe influenzare la classifica finale.

In SuperLeague greca il titolo è già andato all’AEK Atene e resta in ballo la lotta per il secondo posto con l’Olympiakos di Mendilibar che affronta il Panathinaikos di Benitez. Il Thrylos viene dal pari interno contro il PAOK che di fatto ha dato il vantaggio degli scontri diretti al dikefalo: non basterà vincerle entrambe per essere padroni del proprio destino, con il tecnico spagnolo dato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Olympiakos-Panathinaikos (mercoledì 13 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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