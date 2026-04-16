Brentford-Fulham sabato 18 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 13:30 si disputerà la partita tra Brentford e Fulham. Attualmente il Brentford occupa il settimo posto in Premier League, con quattro pareggi consecutivi. La sua posizione è mantenuta grazie a una differenza reti superiore rispetto all’Everton, mentre Brighton e Sunderland sono distanziate di un solo punto. La partita sarà seguita da analisi su formazioni, quote e pronostici.

Dopo quattro pareggi di fila il Brentford è ancora al settimo posto nella classifica di Premier League ma solo perché ha una differenza reti migliore di quella dell’Everton, e poi ci sono Brighton e Sunderland staccati di un solo punto. La buona notizia per questo gruppo di squadre è che il Chelsea, sesto, ha perso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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