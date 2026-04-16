Brentford-Fulham sabato 18 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 13:30 si disputerà la partita tra Brentford e Fulham. Attualmente il Brentford occupa il settimo posto in Premier League, con quattro pareggi consecutivi. La sua posizione è mantenuta grazie a una differenza reti superiore rispetto all’Everton, mentre Brighton e Sunderland sono distanziate di un solo punto. La partita sarà seguita da analisi su formazioni, quote e pronostici.

Dopo quattro pareggi di fila il Brentford è ancora al settimo posto nella classifica di Premier League ma solo perché ha una differenza reti migliore di quella dell’Everton, e poi ci sono Brighton e Sunderland staccati di un solo punto. La buona notizia per questo gruppo di squadre è che il Chelsea, sesto, ha perso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brentford-Fulham (sabato 18 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Reds in difficoltà e i Cottagers…Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Leeds sbanca Old Trafford con un super Okafor e batte lo United; Premier League: l'Arsenal inciampa sul Bournemouth, Salah rialza il Liverpool; Premier League dell'Inghilterra 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie; Chelsea - Manchester Utd. Pronostico Brentford vs Fulham – 18 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Brentford e Fulham, in programma il 18 Aprile 2026 alle 13:30 al Brentford Community Stadio, promette equilibrio e intensità. news-sports.it Pronostico Brentford-Fulham: la gioia dopo cinque mezze delusioniBrentford-Fulham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it WEEKEND DI CALCIO IN DIRETTA AL BETBAR #ACIREALE SABATO 11 13:30 Arsenal - Bournemouth 16:00 Brentford - Everton 16:00 Burnley - Brighton 18:00 Milan - Udinese 18:30 Liverpool - Fulham 20:45 Atalanta - Juventus DOMENICA 12 12:30 facebook