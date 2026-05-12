Due uomini sono stati arrestati dopo essere stati trovati con oltre un chilo di hashish nascosto sotto i sedili di un’auto ibrida a noleggio. Durante il controllo sono stati rinvenuti anche 155 grammi di cocaina e 4.000 euro in contanti distribuiti tra le tasche e l’abitacolo. Un forte odore di hashish ha portato al fermo prima ancora della perquisizione.

La droga nascosta sotto i sedili di un’auto ibrida a noleggio, 4mila euro in contanti sparsi nelle tasche e nell’abitacolo e un odore fortissimo di hashish che ha tradito i due pusher ancora prima della perquisizione. Così due tunisini, uno di 32 anni e uno di 26, sono finiti in manette appena arrivati al casello di Pesaro. L’operazione della Squadra mobile della polizia è scattata venerdì pomeriggio durante i controlli rafforzati messi in campo in vista del fine settimana e delle finali di Champions League di Futsal. L’auto su cui viaggiavano, una vettura a noleggio proveniente da Modena, è stata individuata attraverso il sistema Targa System, il dispositivo che segnala in tempo reale i veicoli in ingresso sul territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre un chilo di hashish in auto e 155 grammi di coca: arrestati

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