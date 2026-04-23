Coca un chilo e mezzo di skunk e hashish nell’auto rubata | tre anni a un 21enne

Un 21enne di Arnesano ha patteggiato una condanna di tre anni di reclusione dopo essere stato arrestato nel settembre 2025. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, tra cui “skunk” e hashish, trovate all’interno di un’auto rubata. L’arresto ha portato anche alla contestazione di ricettazione, collegata al veicolo sequestrato. La decisione è stata presa in sede di imputato, evitando così un processo completo.

ARNESANO – Ha scelto la via del patteggiamento Michele Marchello, il 21enne di Arnesano arrestato nel settembre del 2025 con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione di un’autovettura rubata. La gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, ha.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Mezzo chilo di hashish in auto: arrestato 21ennePesaro, 27 febbraio 2026 – Cinque panetti di hashish nascosti in auto, mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 610 euro in contanti. Pusher sorpreso a spacciare in auto: nell'abitacolo c'era mezzo chilo di hashishUn 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Coca, un chilo e mezzo di skunk e hashish nell’auto rubata: tre anni a un 21enne; In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il custode 22enne di Grumello; Oltre un chilo di coca e munizioni in casa, arrestato pusher nell’Agrigentino; Sotto al letto nascondevano 150 chili di cocaina, tre trafficati arrestati dalla polizia. Un chilo di coca. Scatta l’arresto per un 23enneLa droga nascosta nelle mutande, poi in camera oltre un chilo di cocaina: i Carabinieri hanno arrestato un 23enne domiciliato nel Pesarese. I militari della Compagnia di Riccione hanno notato ... ilrestodelcarlino.it Maxi sequestro dei carabinieri. Un chilo di coca nascosta nell’autoDroga per 200mila euro scoperta durante un controllo stradale a Monterchi: arrestati due albanesi. Si tratta di un 28enne e di un 20enne, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, ora in carcere. lanazione.it Uno studio rivela come i residui di cocaina nei bacini idrici alterano il comportamento dei salmoni, con effetti potenzialmente devastanti sugli ecosistemi - facebook.com facebook