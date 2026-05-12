Oltre ogni barriera | il 23 maggio tornano i Giochi OlimPC dove lo sport è davvero di tutti

Il 23 maggio si svolgerà nuovamente l’evento Giochi OlimPC, dedicato allo sport accessibile a tutti. Questa manifestazione, iniziata come un semplice evento, nel tempo si è ampliata, coinvolgendo un numero crescente di partecipanti e sviluppando attività rivolte a persone con diverse abilità. L’obiettivo principale è promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo a chiunque l’opportunità di partecipare e competere.

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