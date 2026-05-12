Oltre ogni barriera | il 23 maggio tornano i Giochi OlimPC dove lo sport è davvero di tutti
Il 23 maggio si svolgerà nuovamente l’evento Giochi OlimPC, dedicato allo sport accessibile a tutti. Questa manifestazione, iniziata come un semplice evento, nel tempo si è ampliata, coinvolgendo un numero crescente di partecipanti e sviluppando attività rivolte a persone con diverse abilità. L’obiettivo principale è promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo a chiunque l’opportunità di partecipare e competere.
Ci sono iniziative che nascono come eventi. E poi ci sono iniziative che, anno dopo anno, riescono a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. I Giochi OlimPC appartengono senza dubbio alla seconda categoria. In appena quattro edizioni, il progetto promosso dall’associazione PiacE20 è.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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