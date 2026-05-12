Oltre ogni barriera | il 23 maggio tornano i Giochi OlimPC dove lo sport è davvero di tutti

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio si svolgerà nuovamente l’evento Giochi OlimPC, dedicato allo sport accessibile a tutti. Questa manifestazione, iniziata come un semplice evento, nel tempo si è ampliata, coinvolgendo un numero crescente di partecipanti e sviluppando attività rivolte a persone con diverse abilità. L’obiettivo principale è promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo a chiunque l’opportunità di partecipare e competere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono iniziative che nascono come eventi. E poi ci sono iniziative che, anno dopo anno, riescono a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. I Giochi OlimPC appartengono senza dubbio alla seconda categoria. In appena quattro edizioni, il progetto promosso dall’associazione PiacE20 è.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Oltre ogni barriera, tornano gli "All-In Games": quando lo sport non esclude nessuno

Leggi anche: Lo sport oltre ogni barriera: "Ho affrontato la sordità con la racchetta in mano"

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web