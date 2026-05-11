Oltre ogni barriera tornano gli All-In Games | quando lo sport non esclude nessuno

Da cesenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, si terrà al PalaBcc Romagnolo la quarta edizione del torneo ‘All-In Games’. L’evento si inserisce in un progetto di partecipazione civica promosso dall’Istituto professionale ‘Versari Macrelli’ e coinvolge diverse categorie di atleti. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione attraverso lo sport, offrendo a tutti la possibilità di confrontarsi in un ambiente aperto e senza barriere.

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Giovedì 14 maggio, dalle 08.30 alle 12.30, il PalaBcc Romagnolo ospiterà la quarta edizione del torneo ‘All-In Games’, competizione sportiva che conclude un percorso di partecipazione civica promosso dall’Istituto professionale di Stato ‘Versari Macrelli’. L’obiettivo del torneo è da sempre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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