Un atleta che ha affrontato la sordità attraverso lo sport racconta come la passione per il tennis abbia rappresentato un punto di svolta nella sua vita. Con la racchetta in mano, ha trovato una via per superare le difficoltà legate alla perdita dell'udito, migliorando anche la propria autostima. La sua esperienza dimostra come lo sport possa essere un mezzo per superare ostacoli personali e vivere appieno le proprie capacità.

"Per me lo sport è tutto, è la mia vita. Mi ha aiutato ad affrontare la mia sordità, a realizzarmi e ad aumentare la mia autostima". È quanto sottolinea la civitanovese Cristina Abrami di 29 anni che sul piano sportivo si è tolta non poche soddisfazioni. "Nel circuito degli udenti, per il tennis, fin da piccola, ho partecipato ai tornei under nazionali e campionati italiani. Nel 2018 – ricorda – sono stata vicecampionessa mondiale nel doppio misto di beach tennis. Sempre nel 2018 ho ricevuto la medaglia d’argento per meriti sportivi dal Coni. Nel 2019 ho vinto il titolo di campionessa italiana di singolo e doppio femminile di seconda categoria di beach tennis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sport oltre ogni barriera: "Ho affrontato la sordità con la racchetta in mano"

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