Oltre il sangue | la ricerca di una nuova genealogia del desiderio

Il tema della ricostruzione dell’identità personale diventa centrale quando la famiglia non fornisce informazioni chiare o complete. Si indaga anche sulle figure storiche che vengono omesse dai programmi scolastici ufficiali, analizzando come questa omissione influenzi la percezione delle origini e della memoria collettiva. Attraverso questi aspetti, si cerca di comprendere come si possa tracciare una genealogia del desiderio e della storia personale in assenza di punti di riferimento tradizionali.

? Domande chiave Come si ricostruisce un'identità quando la famiglia non offre risposte? Chi sono le figure storiche cancellate dai programmi scolastici ufficiali? Perché l'immaginazione può diventare uno strumento di resistenza politica? Come può un legame non biologico proteggere dalla solitudine sociale??? In Breve Riferimenti teorici a Judith Butler e Monique Wittig per superare i vuoti storici. Legame tra identità e figure come Magnus Hirschfeld e Sojourner Truth. Rilevanza delle .🔗 Leggi su Ameve.eu

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