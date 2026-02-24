Risolto il mistero delle cascate di sangue | una nuova ricerca svela la verità sul fiotto di liquido rosso che sgorga da una montagna di ghiaccio

Il recente studio rivela che le “cascate di sangue” derivano dall’ossidazione del ferro presente nel ghiaccio, causa di vistose macchie rosse. Ricercatori hanno analizzato campioni prelevati dal ghiacciaio Taylor, in Antartide, confermando che l’effetto si verifica quando il ferro si combina con l’aria. Questo fenomeno naturale, visibile da decenni, si verifica in zone remote e rimane un mistero per molti. La scoperta chiarisce finalmente la natura di questi fiotti di liquido rosso.

Il mistero delle “cascate di sangue” è stato risolto. A scoprire le enormi macchie rossastre presenti su una larga parete del ghiacciaio Taylor, nelle valli di McMurdo, in Antartide fu il geologo Thomas Griffith Taylor nel 1911 durante una spedizione scientifica. Da allora, e per oltre 100 anni, sul fiotto di liquido rosso che sgorga da una montagna di ghiaccio, fenomeno chiamato Blood Falls, è sorto ogni tipo di speculazione interpretativa. In una nuova ricerca pubblicata dalla rivista Antarctic Science vengono chiariti gli ultimi fenomeni naturali che spingono a formare le cascate a sgorgare dal sottosuolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

