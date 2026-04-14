Bouna da murir una risata che fa bene alla ricerca contro i tumori del sangue
Domenica 19 aprile alle 16.00 si terrà presso il Centro Sociale Anziani e Orti S. Faustino di Modena uno spettacolo teatrale intitolato
Domenica 19 aprile alle ore 16.00 presso Centro Sociale Anziani & Orti S.Faustino di Via L.Da vinci 158 Modena, la Compagnia teatrale La Querza ed Ganaze presenta lo spettacolo "Bouna da murir", il cui intero ricavato andra' devoluto ad AIL Modena OdV per la Ricerca contro i tumori del sangue.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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