Gruppo Fs oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno sono attivi oltre 1.300 cantieri sulla rete ferroviaria nazionale, coinvolgendo interventi di grandi opere, manutenzione ordinaria e aggiornamenti tecnologici. Nel 2025, gli investimenti totali hanno raggiunto i 11,6 miliardi di euro. Questi lavori sono distribuiti su tutto il territorio, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura e garantirne l’efficienza. La maggior parte degli interventi riguarda l’ammodernamento e il potenziamento delle linee principali.

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Arezzo, maggio 2026 – Sono 1.300 i cantier i attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Questi sono tra i principali numeri illustrati oggi dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Gruppo FS a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale. P er Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.🔗 Leggi su Lanazione.it

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