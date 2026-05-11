Gruppo Fs oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale

Ogni giorno sono attivi oltre 1.300 cantieri sulla rete ferroviaria nazionale, coinvolgendo interventi di grandi opere, manutenzione ordinaria e aggiornamenti tecnologici. Nel 2025, gli investimenti totali hanno raggiunto i 11,6 miliardi di euro. Questi lavori sono distribuiti su tutto il territorio, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura e garantirne l’efficienza. La maggior parte degli interventi riguarda l’ammodernamento e il potenziamento delle linee principali.

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Arezzo, maggio 2026 – Sono 1.300 i cantier i attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Questi sono tra i principali numeri illustrati oggi dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede del Gruppo FS a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale. P er Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppo Fs, oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ferroviae: Fs, sono oltre 1.300 i cantieri attivi, 37% investimenti destinati a manutenzione Leggi anche: Rete ferroviaria, oltre 1300 cantieri attivi. Sarà attivata la tratta Napoli-Cancello Argomenti più discussi: FS Energy, AD Antonello Giunta: La decarbonizzazione del Paese passa anche da noi; AV/AC Napoli - Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta; Gruppo FS, oltre 1300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale; Sulle Frecce cade il segnale: le Ferrovie costruiscono la loro rete superveloce. È possibile fare multiplayer su MSFS2024 su PSVR2 o sto solo facendo qualcosa di sbagliato? reddit Gruppo Fs, oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionaleArezzo, maggio 2026 – Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale ... lanazione.it