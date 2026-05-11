Gruppo FS | 1.300 i cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale
Nel settore ferroviario, circa 1.300 cantieri sono attualmente aperti per lavori di potenziamento, manutenzione e aggiornamenti tecnologici sulla rete nazionale. Questi interventi riguardano sia le grandi opere di ampliamento sia le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. La maggior parte dei cantieri si concentra su diverse regioni del paese, interessando linee principali e secondarie.
Grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, aggiornamenti tecnologici: sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. Questi sono tra i principali numeri illustrati oggi dall’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso della conferenza stampa presso la sede di Ferrovie dello Stato Italiane a Roma dedicata allo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e alle prossime attivazioni sulla rete nazionale. Per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) si tratta del livello più alto mai registrato, un risultato ottenuto grazie all’operatività del PNRR e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete.🔗 Leggi su Tpi.it
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