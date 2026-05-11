Gruppo FS | 1.300 i cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale

Nel settore ferroviario, circa 1.300 cantieri sono attualmente aperti per lavori di potenziamento, manutenzione e aggiornamenti tecnologici sulla rete nazionale. Questi interventi riguardano sia le grandi opere di ampliamento sia le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. La maggior parte dei cantieri si concentra su diverse regioni del paese, interessando linee principali e secondarie.

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