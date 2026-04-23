Iglesias accusa Oyarzabal nell'intervista | Ha insultato mia moglie ma non me l'ha detto in faccia

Durante la trasmissione televisiva, Juan Iglesias ha accusato Mikel Oyarzabal di aver insultato sua moglie, affermando che lui stesso non ha avuto modo di ascoltare le parole in prima persona. Questa affermazione è arrivata al termine della partita tra Real Sociedad e Getafe, generando un momento di tensione tra i protagonisti. Iglesias ha dichiarato di aver ricevuto l'informazione, ma senza specificare dettagli o prove a supporto.