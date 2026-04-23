Iglesias accusa Oyarzabal nell'intervista | Ha insultato mia moglie ma non me l'ha detto in faccia
Durante la trasmissione televisiva, Juan Iglesias ha accusato Mikel Oyarzabal di aver insultato sua moglie, affermando che lui stesso non ha avuto modo di ascoltare le parole in prima persona. Questa affermazione è arrivata al termine della partita tra Real Sociedad e Getafe, generando un momento di tensione tra i protagonisti. Iglesias ha dichiarato di aver ricevuto l'informazione, ma senza specificare dettagli o prove a supporto.
Scintille nel finale di Real Sociedad-Getafe: Juan Iglesias accusa duramente Mikel Oyarzabal in diretta tv. "Si è coperto la bocca per insultare mia moglie, non ha avuto il coraggio di dirlo in faccia".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
C’è posta, Maria non vede il figlio Francesco da 5 anni ma lui l’accusa: “Hai detto a mia moglie ‘Perché non muori?'”A C'è posta per te, Maria ha chiesto di rivedere il figlio Francesco dopo 5 anni.
Dino Carta ucciso a Foggia, l’appello della moglie: “Mi ha detto: ’10 minuti e torno’. Chi sa parli”È passata quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta e non c’è ancora una verità.